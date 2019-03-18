В Москве стартовал фестиваль «Крымская весна»

Масштабные торжества проходят на 13 площадках в столице.

Сегодня, 18 марта, в России отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении регионов в состав РФ был подписан по итогам референдума, когда более 95% местного населения высказались «за» возвращение в Россию.

В Москве уже стартовал фестиваль «Крымская весна». В столице работают сразу несколько площадок, на которых состоятся концерты, мастер-классы, выставки и спектакли.

Горожане могут поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать блюда крымской кухни.

Предполагается, что фестиваль в этот день посетят тысячи жителей и гостей столицы.