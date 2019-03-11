Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки». По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино и Дмитровский), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), северо-востоке (в районе Лосиноостровский); с внутренней стороны — на западе (в районе Кунцево), юге (в районах Бирюлево Западное и Восточное), юго-востоке (в районе Капотня).

По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском и Осташковском шоссе, трассе М4 «Дон».

Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участков от Савеловского до Ленинградского вокзала и в районе Южнопортовый.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Большом Устьинском мосту, Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической и Котельнической набережных, ул. Балчуг, Большая Якиманка, Поварская, Большая Никитская, Большая Лубянка, Яузская, Верхняя Радищевская.

Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог останется на пяти баллах, а в 10:00 — снизится до четырех баллов.