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Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки». По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино и Дмитровский), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), северо-востоке (в районе Лосиноостровский); с внутренней стороны — на западе (в районе Кунцево), юге (в районах Бирюлево Западное и Восточное), юго-востоке (в районе Капотня).
По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском и Осташковском шоссе, трассе М4 «Дон».
Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участков от Савеловского до Ленинградского вокзала и в районе Южнопортовый.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Большом Устьинском мосту, Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической и Котельнической набережных, ул. Балчуг, Большая Якиманка, Поварская, Большая Никитская, Большая Лубянка, Яузская, Верхняя Радищевская.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог останется на пяти баллах, а в 10:00 — снизится до четырех баллов.
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Новости Москвы , Москва
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