Третьяковка сообщила о дополнительных билетах на выставку Репина 

На выставку русского живописца Ильи Репина, которая проходит в Государственной Третьяковской галерее, появились дополнительные билеты на март, сообщается на официальной странице галереи в Facebook.
«В предварительной продаже появились дополнительные билеты на выставку «Илья Репин» на март», — говорится в сообщении.
Выставка И. Репина, открывшаяся 16 марта 2019 г. в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал, продлится по 18 августа. В экспозицию вошло более 300 произведений — более 170 живописных и 130 графических работ. Картины представлены из 35 собраний (21 российский и семь зарубежных музеев, а также семь частных коллекций).