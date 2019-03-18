Третьяковка сообщила о дополнительных билетах на выставку Репина

На выставку русского живописца Ильи Репина , которая проходит в Государственной Третьяковской галерее, появились дополнительные билеты на март, сообщается на официальной странице галереи в Facebook.

«В предварительной продаже появились дополнительные билеты на выставку «Илья Репин» на март», — говорится в сообщении.

Выставка И. Репина, открывшаяся 16 марта 2019 г. в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал, продлится по 18 августа. В экспозицию вошло более 300 произведений — более 170 живописных и 130 графических работ. Картины представлены из 35 собраний (21 российский и семь зарубежных музеев, а также семь частных коллекций).