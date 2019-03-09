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В Москве могут увековечить память Владимира Этуша 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Памятный бюст актеру Владимиру Этушу могут установить в Москве, если Театр им. Вахтангова обратится с предложением в Мосгордуму, заявил депутат МГД Евгений Герасимов.
Герасимов заявил, что если театр «выйдет с предложением», то в Москве можно будет установить бюст актера, передает РИА «Новости».
«А так, конечно, памятную доску обязательно нужно установить там, где он жил», — добавил депутат.
Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни в субботу, 9 марта. Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц.
Артист будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы, прощание с ним состоится в Театре им. Вахтангова.
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Новости Москвы , Общество , Владимир Этуш , Евгений Герасимов , Мосгордума , РИА Новости , Москва
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