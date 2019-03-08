В Москве к 8 Марта появились цветы

В парке Зарядье появилась конструкция «Вам, любимые!» в рамках одноименной акции, которая проходит по всей России

Жительницы и гостьи Москвы предпочитают делать селфи около конструкции. По словам волонтеров, для ее создания были использованы тысячи различных живых цветов. В это не верят многие посетители парка Зарядье, поэтому конструкция не остается без внимания.

«Это как раз экспонат, построенный в честь праздника 8 марта, он 22 метра и состоит из двенадцати тысяч живых цветов. В их числе розы и гвоздики», — рассказал «ФедералПресс» волонтер Данил Горин.

Неподалеку от конструкции волонтеры вручают девушкам и женщинам тюльпаны. Отметим, что 8 марта во многих городах России проходит акция «Вам, любимые!» в рамках которой волонтеры раздают цветы, а также проводят различные флешмобы. Только в Москве задействованы сотни добровольцев.