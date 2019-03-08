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В Москве к 8 Марта появились цветы 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА «Федерал Пресс»
В парке Зарядье появилась конструкция «Вам, любимые!» в рамках одноименной акции, которая проходит по всей России.
Жительницы и гостьи Москвы предпочитают делать селфи около конструкции. По словам волонтеров, для ее создания были использованы тысячи различных живых цветов. В это не верят многие посетители парка Зарядье, поэтому конструкция не остается без внимания.
«Это как раз экспонат, построенный в честь праздника 8 марта, он 22 метра и состоит из двенадцати тысяч живых цветов. В их числе розы и гвоздики», — рассказал «ФедералПресс» волонтер Данил Горин.
Неподалеку от конструкции волонтеры вручают девушкам и женщинам тюльпаны. Отметим, что 8 марта во многих городах России проходит акция «Вам, любимые!» в рамках которой волонтеры раздают цветы, а также проводят различные флешмобы. Только в Москве задействованы сотни добровольцев.
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