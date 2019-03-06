Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старинный доходный дом в Уланском переулке в Москве отреставрируют 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорнаследие выдало правообладателю доходного дома конца ХIХ века в Уланском переулке в центре столицы, который является объектом культурного наследия регионального значения, разрешение на разработку научно-проектной документации для последующей реставрации здания. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Департамент культурного наследия города Москва выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ по Доходному дому (1886 год, архитектор Николай Карнеев)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после завершения научно— исследовательских и изыскательских работ проект будет передан на согласование в мэрию, подрядчик сможет приступить к реставрации после получения соответствующего разрешения.
В пресс-службе добавили, что четырехэтажное с подвалом и мансардой кирпичное здание играет важную градостроительную роль, дополняя историческую застройку Уланского переулка. Окна главного фасада здания украшены пышными наличниками.
"Доходный дом в Уланском переулке был построен в конце XIX века, когда этим участком владел московский купец Михаил Куликов. Безусловно, внимание привлекает уникальный фасад этого памятника: декоративное убранство выполнено в неорусском стиле, а наличники первых этажей — в древнерусском стиле", — приводит пресс-служба слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
ТАСС: последние новости
Пробки в Москве достигли девяти баллов Архсовет Москвы одобрил проект планировки станции БКЛ "Текстильщики" Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта
Комментарии
Новости Москвы , Алексей Емельянов , Михаил Куликов , Москва
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение