Старинный доходный дом в Уланском переулке в Москве отреставрируют

Мосгорнаследие выдало правообладателю доходного дома конца ХIХ века в Уланском переулке в центре столицы, который является объектом культурного наследия регионального значения, разрешение на разработку научно-проектной документации для последующей реставрации здания. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москва выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ по Доходному дому (1886 год, архитектор Николай Карнеев)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения научно— исследовательских и изыскательских работ проект будет передан на согласование в мэрию, подрядчик сможет приступить к реставрации после получения соответствующего разрешения.

В пресс-службе добавили, что четырехэтажное с подвалом и мансардой кирпичное здание играет важную градостроительную роль, дополняя историческую застройку Уланского переулка. Окна главного фасада здания украшены пышными наличниками.