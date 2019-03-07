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Фестиваль «Крымская весна» пройдёт на 13 площадках Москвы 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: mos.ru
Фестиваль «Крымская весна» пройдёт с 16 по 18 марта на 13 площадках Москвы, сообщает m24 со ссылкой на оргкомитет цикла «Московские сезоны».
Запланированы спектакли, творческие вечера, концерты, спортивные состязания, мастер-классы.
На Тверской площади появится «Ялтинская набережная», а на Манежной можно будет увидеть иммерсивный спектакль «Крымское путешествие».
Различные мероприятия также состоятся на площади Революции, Никитском бульваре, в спорткомплексе «Лужники», на Городецкой улице, в Парке Горького и на других площадках.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что на фестивале «Московская Масленица» представят 210 видов блинов.
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