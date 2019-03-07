Фестиваль «Крымская весна» пройдёт на 13 площадках Москвы

Фестиваль «Крымская весна» пройдёт с 16 по 18 марта на 13 площадках Москвы , сообщает m24 со ссылкой на оргкомитет цикла «Московские сезоны».

Запланированы спектакли, творческие вечера, концерты, спортивные состязания, мастер-классы.

На Тверской площади появится «Ялтинская набережная», а на Манежной можно будет увидеть иммерсивный спектакль «Крымское путешествие».

Различные мероприятия также состоятся на площади Революции, Никитском бульваре, в спорткомплексе «Лужники», на Городецкой улице, в Парке Горького и на других площадках.