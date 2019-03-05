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Доходный дом Леве в Столешниковом переулке отреставрируют 

РИА Недвижимость + ещё 4 1 час назад
Фото: Минмособлимущество
Департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ по доходному дому с винным магазином Леве начала XX века в Столешниковом переулке, говорится в сообщении ведомства.
"Он был построен в начале ХХ века по проекту выдающегося архитектора Адольфа Эрихсона в стиле модерн. Долгие годы здесь находился знаменитый винный магазин, который даже был упомянут в романе "Анна Каренина". Сейчас напоминанием о том, что дом принадлежал виноторговцам служат виноградные лозы, обвивающие женские головы на фасаде", — отмечается в нем.
Главный фасад памятника декорирован карнизами и лепными деталями. Первый этаж облицован гранитом, отделанным рельефным рустом, кроме того, арки парадного входа и проезда во двор имеют сводчатое перекрытие. На уровне четвертого этажа расположен широкий балкон с каменным ограждением, опирающимся на декоративные кронштейны в виде декоративных женских голов, добавляется в материалах.
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