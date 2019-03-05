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В Москве отреставрируют старинную суконную фабрику 

РИА Недвижимость + ещё 3 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве отреставрируют старинную суконную фабрику в усадьбе Остафьево, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Остафьево — один из немногих сохранившихся образцов подмосковной русской усадьбы конца XVIII — начала XIX века. Долгое время имение принадлежало князьям Вяземским. На протяжении 12 лет в Остафьеве жил и работал Николай Карамзин.
Матвеевская суконная фабрика в селе Остафьево начала работать в 1758 году и была одной из первых в Московской губернии. Сейчас она, как и вся усадьба, на территории которой создан музей, признана объектом культурного наследия.
"Здание ворсильной и прессовой мастерской суконной фабрики требует работ по сохранению. Сейчас начинается разработка проекта комплексной реставрации этого памятника", — говорится в сообщении.
Как напоминается в нем, в 2016 году в Остафьеве завершилась реставрация главного дома усадьбы, а в 2017-м восстановили парк.
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