Парки Москвы анонсировали программу на 8 Марта

Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в 18 парках столичного Департамента культуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы . В пятницу посетителей парков ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты и конкурсы.

В парке Победы, что находится на Поклонной горе, появится тематическая фотозона, а в саду «Эрмитаж» , Воронцовском, Таганском и некоторых других парках всех представительниц женского пола будут одаривать цветами. Ледовая дискотека будет организована в саду имени Баумана — для женщин вход бесплатный. На «Кинокатке» будут транслировать комедию «Сердцеедки». Бесплатно покататься на льду можно будет также в саду «Эрмитаж».

В «Филях» устроят «Цветочный забег», для участия в котором приглашаются мужчины. В начале забега они получают букет цветов, который потом могут подарить любой посетительнице парка. Нужна предварительная регистрация.

В Таганском парке будет вечеринка во французском стиле. Здесь будут петь на французском, будут работать мимы и всех желающих научат танцевать кадриль. Тут же установят фотозону с Эйфелевой башней.

В Парке Горького пройдут пешеходные туры, а в Измайловском парке будут запускать воздушные шары. В Перовском парке организованы концерт, мастер-класс по изготовлению открыток и анимационная программа для детей.