Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парки Москвы анонсировали программу на 8 Марта 

Вести Подмосковья + ещё 3 1 час назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в 18 парках столичного Департамента культуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В пятницу посетителей парков ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты и конкурсы.
В парке Победы, что находится на Поклонной горе, появится тематическая фотозона, а в саду «Эрмитаж», Воронцовском, Таганском и некоторых других парках всех представительниц женского пола будут одаривать цветами. Ледовая дискотека будет организована в саду имени Баумана — для женщин вход бесплатный. На «Кинокатке» будут транслировать комедию «Сердцеедки». Бесплатно покататься на льду можно будет также в саду «Эрмитаж».
В «Филях» устроят «Цветочный забег», для участия в котором приглашаются мужчины. В начале забега они получают букет цветов, который потом могут подарить любой посетительнице парка. Нужна предварительная регистрация.
В Таганском парке будет вечеринка во французском стиле. Здесь будут петь на французском, будут работать мимы и всех желающих научат танцевать кадриль. Тут же установят фотозону с Эйфелевой башней.
В Парке Горького пройдут пешеходные туры, а в Измайловском парке будут запускать воздушные шары. В Перовском парке организованы концерт, мастер-класс по изготовлению открыток и анимационная программа для детей.
Вести Подмосковья: последние новости
В Московском зоопарке уже проснулись сурки Москвичей приглашают на бесплатные лекции по уходу за животными 8 марта музеи Москвы подарят женщинам бесплатный вход
Комментарии
Новости Москвы , Эрмитаж , Москва
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
«Мисс Гомофобия»: преемницу Меркель уничтожают за шутку
В мире Статьи
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Гордону пожелали «сдохнуть как Бузина»
В мире Украина
Трамп «отомстил» России за кризис на Украине
США В мире
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Политика Армия
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение