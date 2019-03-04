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Сергей Собянин открыл новый цех НПО «Алмаз» в Москве 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: rg.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на столичном НПО "Алмаз" им. академика А. А. Расплетина" новый цех комплексной сборки и регулировки совместно с зампредом правительства РФ Юрием Борисовым. Градоначальник отметил вклад предприятия в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и обозначил перспективы развития завода.
"НПО "Алмаз" является одним из наиболее успешных промышленных предприятий Москвы, которое реализует масштабную программу технического перевооружения и освоения выпуска новых видов оборонной продукции. Одним из результатов этой работы стал и новый цех площадью более 6,5 тыс. квадратных метров, который мы сегодня открываем", — сказал Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что столичное правительство предоставило предприятию статус промышленного комплекса и льготы по уплате налогов в городской бюджет. Эта мера позволила более эффективно решать задачи, стоящие перед заводом.
"И за последние годы несколько сотен миллионов рублей — это льготы и преференции, выделенные городом для того, чтобы предприятие могло развиваться", — пояснил мэр.
В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сделал акцент на том, что "Алмазу" нужно развивать и производство в гражданском секторе. "Гособоронзаказ будет постепенно стабилизироваться. Поэтому нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок. Именно вопросам диверсификации нужно уделять особое внимание, но у вас для этого хорошие шансы", — сказал зампред.
Мэр Москвы отметил, что город окажет предприятию всю посильную помощь, чтобы развивать производство гражданской продукции. В настоящее время НПО "Алмаз" — мировой лидер по разработке зенитных ракетных систем воздушно-космической, противовоздушной и противоракетной обороны. Продукция предприятия стоит на вооружении армий в более чем 30 странах. Гражданский же сектор представлен системами управления воздушным движением (их используют все аэропорты московского авиаузла), метеорологическими радиолокаторами (применяются Росгидрометом) и радиолокационными комплексами.
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Новости Москвы , Юрий Борисов , Сергей Собянин , НПО "Алмаз" , Росгидромет , Правительство РФ , Правительство Москвы , Москва
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