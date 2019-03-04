Сергей Собянин открыл новый цех НПО «Алмаз» в Москве

"НПО "Алмаз" является одним из наиболее успешных промышленных предприятий Москвы, которое реализует масштабную программу технического перевооружения и освоения выпуска новых видов оборонной продукции. Одним из результатов этой работы стал и новый цех площадью более 6,5 тыс. квадратных метров, который мы сегодня открываем", — сказал Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столичное правительство предоставило предприятию статус промышленного комплекса и льготы по уплате налогов в городской бюджет. Эта мера позволила более эффективно решать задачи, стоящие перед заводом.

"И за последние годы несколько сотен миллионов рублей — это льготы и преференции, выделенные городом для того, чтобы предприятие могло развиваться", — пояснил мэр.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сделал акцент на том, что "Алмазу" нужно развивать и производство в гражданском секторе. "Гособоронзаказ будет постепенно стабилизироваться. Поэтому нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок. Именно вопросам диверсификации нужно уделять особое внимание, но у вас для этого хорошие шансы", — сказал зампред.