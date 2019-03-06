Москвичам предрекли 17-градусный мороз и аномальное тепло

В ночь на четверг температура воздуха в столичном регионе может опуститься до минус 17 градусов. Об этом «Российской газете» сообщили в Гидрометцентре.

При этом дневная температура составит от ноля до минус пяти градусов. Заморозки придут на смену оттепели, в результате чего растаявший снег и выпавшие осадки превратятся в лед.

Уже к выходным в Москву придет аномальное тепло. 8 марта воздух прогреется до шести градусов, 9 числа столбики термометров дойдут до отметки в девять градусов выше ноля. Однако праздники окажутся подпорчены интенсивными дождями.