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Погода в Москве: сильный ветер и гололедица ожидаются в Московском регионе 12 марта 

ТАСС + ещё 22 3 часа назад
Температура около ноля градусов и западный ветер с порывами до 15 м/с ожидаются 12 марта в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Гололедица", — говорится в сообщении.
Днем в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, а в ночь на среду столбики термометров опустятся до 7-5 градусов ниже ноля. В области, по данным синоптиков, ожидается от минус 4 до 1 градуса тепла, ночью — до 9 градусов мороза.
Синоптики также прогнозируют в регионе западный ветер с порывами до 15 м/с, в связи с чем объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности. В ночные часы ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с, небольшой снег и гололедица.
Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.
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