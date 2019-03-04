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В Москве пройдут уроки для владельцев домашних животных 

Авторадио + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает официальный сайт мэра столицы, в течение трех месяцев специалисты столичного Комитета ветеринарии будут рассказывать о том, как правильно кормить, купать и лечить домашнего любимца, а также как подготовить его к путешествию или переезду.
Занятия пройдут на станциях по борьбе с болезнями животных, в школах и экологических центрах, управах районов и зоомагазинах. Встречи также состоятся в Большом московском цирке и на «Городской ферме» на ВДНХ. Посетить мероприятия и задать вопросы специалистам смогут все желающие. Подробное расписание лекций опубликована на сайте mos.ru.
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Новости Москвы , Mos.ru , Москва
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