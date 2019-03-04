В Москве пройдут уроки для владельцев домашних животных

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, в течение трех месяцев специалисты столичного Комитета ветеринарии будут рассказывать о том, как правильно кормить, купать и лечить домашнего любимца, а также как подготовить его к путешествию или переезду.