Мэрия Москвы анализирует перемещения горожан

Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут.

Мэрия покупает геоаналитику у операторов связи — данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру, сообщили "Ведомости"

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает геоаналитику с 2015 г., согласно данным на сайте госзакупок.

Департамент потратил на покупку данных 516 млн руб. из московского бюджета, в том числе 101,8 млн руб. в 2018 г. Посредником между ДИТом и операторами выступает Аналитический центр при правительстве.

Этот центр объединяет, обрабатывает и хранит данные мобильных операторов, чтобы оперативно предоставлять отчеты властям города, указано в техзадании на госзакупках. Анализируются обезличенные статистические данные перемещений горожан.

Москву и Московскую область делят на участки 500 на 500 м. Домом считается место, где человек регулярно ночует, работой — место, где человек проводит больше времени по будням с 10 до 17 часов. Если определить место проживания человека удалось, а место работы — нет, а человек перемещается по городу, считается, что у него разъездная работа. Если человек в будни въезжает в регион и выезжает из него, он считается трудовым мигрантом.

Оператор передает чиновникам и сколько в регионе дачников, т. е. тех, кто проводит за городом более 50 часов в выходные и праздники за месяц. Оператор умеет определять и туристов — они находятся в регионе недолго и не занимаются заработками.

Заказчики геоаналитики есть и среди бизнеса, напоминает представитель Tele2 . Им геоаналитика помогает оценить рентабельность торговой точки в конкретном месте, посчитать экономику магазинов, продолжает он, благодаря геоаналитике развивается также таргетирование смс-рассылок по заказу среднего и малого бизнеса.