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Вход в некоторые музеи Москвы будет бесплатным для женщин 8 марта 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Вход в некоторые музеи Москвы будет бесплатным для женщин 8 марта.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в акции примут участие Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока, культурный центр "Интеграция" имени Н. А. Островского, Музей кино и Музей декоративно-прикладного и народного искусства. Список музеев еще дополняется.
В Музее декоративно-прикладного и народного искусства можно будет посетить постоянную экспозицию «Русский стиль. От историзма к модерну». А в Государственном историческом музее, который присоединился к акции одним из первых, представлены личные вещи российских самодержцев и полководцев, сокровища древних цивилизаций. Недавно там также открылась выставка "Обретение", на которой представлено 36 икон, написанных в период с XVI до начала XX века. В Историческом музее гостьям будут доступны бесплатно сразу две временные выставки — "Аристократический портрет" и "Русский Север".
Ранее сообщалось, что днем 8 марта температура в Москве будет выше климатической нормы на несколько градусов. По прогнозам синоптиков, в городе будет ощущаться приближение весны. Метеорологи также сообщили, что в целом в 2019 году первый месяц весны будет теплее, чем в 2018 году.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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