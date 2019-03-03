В Москве сносят «Олимпийский»

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В Москве начали снос главной арены «Олимпийского» 

Рамблер 53 минуты назад
В Москве начались работы по сносу главной арены спорткомплекса Олимпийский. Комплекс ожидает полная реконструкция. Предполагается, что она займет два года, сообщает «Москва 24».
Комплекс начали строить в 1977 году, сдав к Олимпиаде 1980 года. До спорткомплекса здесь был стадион «Буревестник», опытный химико-металлургический завод, фабрика «Восход» и жилые дома.
В стенах спорткомплекса прошло множество различных мероприятий — Олимпиада-80, Чемпионат мира по художественной гимнастике, Чемпионат мира по боксу, концерты мировых звезд. А в 2009 году — «Евровидение».
После реконструкции здесь появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, спа— и фитнес-зоны, кафе, рестораны, а также парковка на 5 тыс. машиномест.
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Новости Москвы , Видео , Москва
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