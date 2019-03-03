В Москве сносят «Олимпийский»

В Москве начали снос главной арены «Олимпийского»

Москве начались работы по сносу главной арены спорткомплекса Олимпийский. Комплекс ожидает полная реконструкция. Предполагается, что она займет два года, сообщает «Москва 24».

Комплекс начали строить в 1977 году, сдав к Олимпиаде 1980 года. До спорткомплекса здесь был стадион «Буревестник», опытный химико-металлургический завод, фабрика «Восход» и жилые дома.

В стенах спорткомплекса прошло множество различных мероприятий — Олимпиада-80, Чемпионат мира по художественной гимнастике, Чемпионат мира по боксу, концерты мировых звезд. А в 2009 году — «Евровидение».

После реконструкции здесь появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, спа— и фитнес-зоны, кафе, рестораны, а также парковка на 5 тыс. машиномест.