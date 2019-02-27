Частушечные баттлы и блинный базар: ВДНХ приглашает отметить Масленицу

С 1 по 10 марта посетителей выставки ждут десятки бесплатных мастер-классов, праздничные шествия, концерты и другие развлечения.

Отметить Масленицу традиционными гуляньями можно на ВДНХ с 1 по 10 марта. Праздничные площадки будут работать ежедневно. Они разместятся у арки главного входа, на Центральной аллее, перед павильоном № 57 и возле входа в парк «Останкино».

Попробовать блины из каштанов и спеть частушки

На Центральной аллее посетителей встретят артисты, играющие на народных инструментах. Они будут петь песни и водить с гостями хороводы. Также проведут частушечные баттлы, где каждый желающий сможет посоревноваться в умении исполнять остроумные четверостишия под музыку.

Главным гастрономическим событием на ВДНХ станет традиционная масленичная ярмарка. Два десятка ярких шале, украшенных подсветкой, установят на площадке у павильона № 57. В них посетители смогут попробовать блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки с разными начинками: камчатским крабом, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или свежими ягодами и взбитыми сливками. На ярмарке гостей бесплатно напоят горячим чаем. Перед публикой выступят театральные коллективы со спектаклями на фольклорные темы и сценками из русских народных сказок и былин. Те, кто любит активный отдых, смогут принять участие в традиционных масленичных забавах — перетягивании каната и прыжках через гигантскую скакалку.

В специально оборудованном ярмарочном павильоне все дни фестиваля будут проводить мастер-классы. Так, 8 марта здесь научат плести венки и создавать авторские украшения из цветов и ярких лент, а также раскроют секреты авторской росписи матрешек. А 9 и 10 марта гости ВДНХ смогут попробовать себя в росписи деревянных игрушек и в изготовлении поделок из фетра. Также запланированы мастер-классы от «Городской фермы», «Робостанции» и других резидентов выставки. Их посещение бесплатно, предварительная запись не требуется.

Встать в хоровод и станцевать под фолк

Специальную музыкальную программу подготовил для посетителей каток «Ракета». Потанцевать на льду под энергичную музыку можно будет 8 марта с 18:00 до 23:00. Откроет вечер диско-панк-группа Cheese People — завсегдатаи музыкальных фестивалей, активно гастролирующие за рубежом. Следом за ними на сцену выйдет Эрика Лундмоен, русскоязычная исполнительница из Норвегии, в чьем творчестве сочетаются такие жанры, как соул, фолк и хип-хоп.

А 9 марта в 18:15 на катке «Ракета» начнется дискотека с участием молодых, но уже известных коллективов. Для гостей выступит столичная группа «Комсомольск». Ироничные тексты их песен часто рождаются из интернет-мемов и новостей. В 21:00 запустят праздничный фейерверк. Сразу после него на сцену выйдет петербургский проект Oligarkh. Зажигательная электронная музыка коллектива органично сочетается с народными песнями, произведениями Петра Чайковского и русским рэпом.

В этот же день на катке запланированы праздничные костюмированные шествия, в которых смогут поучаствовать и посетители. А возле макета ракеты-носителя «Восток» гостей закружат в самом большом масленичном хороводе на ВДНХ. Вход на каток по билету, гостей ждут не только музыка и танцы, но и конкурсы с призами.

Полная программа мероприятий и расписание масленичных гуляний будет опубликована на сайте ВДНХ.

ВДНХ ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более 317 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 исторических зданиях и сооружениях ВДНХ. Завершить реконструкцию выставки планируют в 2020 году.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 23 площадках Более 350 спектаклей и концертов покажут гостям фестиваля «Московская Масленица»

Праздник Масленицы предвещает приход весны и сопровождается веселыми народными гуляньями, во время которых принято петь, танцевать и есть блины. Фестиваль «Московская Масленица» стал традицией для столицы. В этом году он пройдет с 1 по 10 марта на 23 городских площадках в разных районах города. На фестивале испекут более 60 видов блинов с 150 начинками и топингами. Впервые можно будет попробовать катаеф — арабские блинчики, которые готовят в Египте, Сирии и Ливане.

Гостей «Московской Масленицы» также ждет более 200 спектаклей и около 150 концертов. В рамках проекта «“Золотая маска” в городе» представят пять постановок кукольных театров из разных регионов России.

На Манежной площади воссоздадут атмосферу городка конца XIX — начала XX века. Здесь появятся стилизованные торговые ряды c мясной лавкой и чайным домом, а также птичий двор и другие постройки.

«Московская Масленица» входит в цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году гостями фестиваля стали 4,75 миллиона человек. Они купили около 250 тысяч блинов и посетили порядка трех тысяч развлекательных мероприятий.