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Городские страшилки расскажут жителям и гостям Москвы 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музей Москвы представил экспозицию, в рамках которой посетители смогут послушать страшные истории и колыбельные. Выставка «Сны Москвы» поможет отправиться в воображаемый мир видений.
Она включает 13 инсталляций на разные сюжеты. Жители и гости столицы могут увидеть сон-детектив, сон-мелодраму, сон-дискотеку, а также сон-дискуссию и даже сон для селфи. Помимо этого, гости музея имеют возможность узнать, какую песенку напевает про себя игрушечный крокодил из 1980-х, что думает о хозяйке старый кофейник и как оказаться в 1960-х, просто сняв трубку в телефонной будке.
28 февраля кандидат филологических наук Никита Петров прочитает в стенах музея лекцию «Городские страшилки», они будут сопровождаться перформансом от авторского театра «Эскизы в пространстве», сообщает «Москва 24». В мероприятии примут участие актёры Ксения Орлова, Ирина Михейшина, Сергей Быстров, Дмитрий Максименков, а также артисты Театра наций, «Практики» и Театра имени Маяковского.
14 марта в Музее Москвы состоится подобное мероприятие, посвящённое колыбельным.
Выставка «Сны Москвы» будет открыта до 20 марта.
Ранее News.ru сообщал, что с 15 апреля по 14 июля в столице пройдёт выставка работ норвежского художника Эдварда Мунка. Его картины доставят из Осло в сопровождении специальной вооружённой военизированной охраны.
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Новости Москвы , Никита Петров , Сергей Быстров , Ирина Михейшина , Дмитрий Максименков , Ксения Орлова , Москва
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