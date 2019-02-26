Городские страшилки расскажут жителям и гостям Москвы

Музей Москвы представил экспозицию, в рамках которой посетители смогут послушать страшные истории и колыбельные. Выставка «Сны Москвы» поможет отправиться в воображаемый мир видений.

Она включает 13 инсталляций на разные сюжеты. Жители и гости столицы могут увидеть сон-детектив, сон-мелодраму, сон-дискотеку, а также сон-дискуссию и даже сон для селфи. Помимо этого, гости музея имеют возможность узнать, какую песенку напевает про себя игрушечный крокодил из 1980-х, что думает о хозяйке старый кофейник и как оказаться в 1960-х, просто сняв трубку в телефонной будке.

14 марта в Музее Москвы состоится подобное мероприятие, посвящённое колыбельным.

Выставка «Сны Москвы» будет открыта до 20 марта.

Ранее News.ru сообщал, что с 15 апреля по 14 июля в столице пройдёт выставка работ норвежского художника Эдварда Мунка. Его картины доставят из Осло в сопровождении специальной вооружённой военизированной охраны.