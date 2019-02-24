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Станции красной ветки откроют на два дня раньше 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: www.inmyroom.ru
Об этом в своем Твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет портал mos.ru.
Пять станций Сокольнической ветки («Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского») были закрыты с 16 февраля для присоединения участка Большой кольцевой линии.
Станции планировалось открыть 25 февраля в 05:30. Однако работы закончили на два дня раньше.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Mos.ru , Москва
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