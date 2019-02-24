Об этом в своем Твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет портал mos.ru.
Пять станций Сокольнической ветки («Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского») были закрыты с 16 февраля для присоединения участка Большой кольцевой линии.
Станции планировалось открыть 25 февраля в 05:30. Однако работы закончили на два дня раньше.
На 2 дня раньше откроем для пассажиров 5 станций Сокольнической линии #мосметро. Красносельская, Сокольники, Преображенская площадь, Черкизовская и Бульвар Рокоссовского возобновят работу в субботу, в 5:30 утра. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 февраля 2019 г.