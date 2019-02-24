Станции красной ветки откроют на два дня раньше

Пять станций Сокольнической ветки («Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского») были закрыты с 16 февраля для присоединения участка Большой кольцевой линии.

Станции планировалось открыть 25 февраля в 05:30. Однако работы закончили на два дня раньше.