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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 

Москва24 + ещё 2 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, сообщает Агентство "Москва".
Вместе с мэром в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы и другие. Они почтили память погибших минутой молчания.
Также венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены возложил Владимир Путин. Военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором.
Как сообщает ТАСС, вместе с главой государства в церемонии приняли участие Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и Сергей Шойгу.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии. До 1993 он назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота", теперь праздник звучит как День защитника Отечества.
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Новости Москвы , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Сергей Собянин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Мосгордума , Правительство Москвы , АГН "Москва"
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