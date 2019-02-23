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Сокольническая линия метро вернулась к обычному режиму работы 

Москва24 3 часа назад
Фото: mos.ru
Пять станций Сокольнической линии метро, которые были закрыты с 16 февраля из-за строительства БКЛ, вернулись к обычному режиму работы, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в пресс-службе столичной подземки, работа станций "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновилась на 2 дня раньше срока.
Предполагалось, что участок Сокольнической линии метро возобновит работу в обычном режиме 25 февраля в 5:30.
Ранее сообщалось, что автобусы маршрута №860 вернутся к прежней схеме движения 23 февраля. Речь идет о маршруте "Балашиха — Москва (метро "Черкизовская").
Из-за строительства БКЛ действующая схема движения автобусов данного маршрута была скорректирована. Конечный остановочный пункт был временно перенесен на станцию "Щелковская" Арбатско-Покровской линии.
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