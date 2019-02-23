Сокольническая линия метро вернулась к обычному режиму работы

Пять станций Сокольнической линии метро, которые были закрыты с 16 февраля из-за строительства БКЛ, вернулись к обычному режиму работы, передает Агентство "Москва"

Как уточнили в пресс-службе столичной подземки, работа станций "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновилась на 2 дня раньше срока.

Предполагалось, что участок Сокольнической линии метро возобновит работу в обычном режиме 25 февраля в 5:30.

Ранее сообщалось, что автобусы маршрута №860 вернутся к прежней схеме движения 23 февраля. Речь идет о маршруте "Балашиха — Москва (метро "Черкизовская").

Из-за строительства БКЛ действующая схема движения автобусов данного маршрута была скорректирована. Конечный остановочный пункт был временно перенесен на станцию "Щелковская" Арбатско-Покровской линии.