Умер бывший прокурор Москвы

Анатолий Ильич был назначен прокурором столицы в 2004 году и занимал эту должность до 2006 года.

Прощание с Анатолием Зуевым состоится 25 февраля в 10 часов в ритуальном зале морга ГКБ № 52 на Пехотной улице и в 12 часов на Троекуровском кладбище, сообщает прокуратура города Москвы.

Справка «ВМ»

Анатолий Зуев родился 23 мая 1946 года в Киевской области. Окончил факультет правоведения Харьковского юридического института, после учебы поступил на работу в органы прокуратуры Кировской области. Дослужился от следователя до заместителя начальника следственного отдела.

Работал прокурором Петропавловска-Камчатского, Камчатской и Брянской областей

На работу в Москве Анатолий Ильич поступил осенью 1997 года — прокурором Хорошевской межрайонной прокуратуры . С 2000 года занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. С 2004 по 2006 годы — прокурор города Москвы.

Анатолий Зуев награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России».