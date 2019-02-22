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Умер бывший прокурор Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 1 10 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший прокурор города Москвы Анатолий Зуев скончался 22 февраля в возрасте 72 лет.
Анатолий Ильич был назначен прокурором столицы в 2004 году и занимал эту должность до 2006 года.
Прощание с Анатолием Зуевым состоится 25 февраля в 10 часов в ритуальном зале морга ГКБ № 52 на Пехотной улице и в 12 часов на Троекуровском кладбище, сообщает прокуратура города Москвы.

Справка «ВМ»

Анатолий Зуев родился 23 мая 1946 года в Киевской области. Окончил факультет правоведения Харьковского юридического института, после учебы поступил на работу в органы прокуратуры Кировской области. Дослужился от следователя до заместителя начальника следственного отдела.
Работал прокурором Петропавловска-Камчатского, Камчатской и Брянской областей
На работу в Москве Анатолий Ильич поступил осенью 1997 года — прокурором Хорошевской межрайонной прокуратуры. С 2000 года занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. С 2004 по 2006 годы — прокурор города Москвы.
Анатолий Зуев награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России».
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Новости Москвы , Анатолий Зуев , Генпрокуратура РФ , Москва
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