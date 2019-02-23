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Собянин поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества 

Москва24 + ещё 2 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также военнослужащих Московского территориального гарнизона с Днем защитника Отечества. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"23 Февраля мы чествуем воинов всех поколений, отдаем дань глубокого уважения их отваге, мужеству, героизму, стойкости и патриотизму. Наша огромная благодарность творцам Великой Победы", — написал Собянин.
По его словам, бессмертный подвиг, любовь к жизни и Отчизне ветеранов — пример для всех, который вдохновляет на свершения и достижения во имя страны и ее столицы.
Мэр напомнил, что в этом году праздник связан с 30-летием вывода из Афганистана советских войск. Он назвал участников локальных войн и военных конфликтов достойными продолжателями славных ратных традиций российского народа.
Также глава города отметил, что современные Вооруженные силы РФ эффективно решают самые сложные боевые задачи, надежно обеспечивают обороноспособность государства и являются гарантом сохранения мира и стабильности.
С праздником москвичей поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра.
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Новости Москвы , Алексей Шапошников , СЕРГЕЙ СОБЯНИН , Мосгордума , Правительство Москвы
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