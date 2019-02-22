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В Москве появится центр управления полетами лунных миссий 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр управления полетами, предназначенный для перспективных российских миссий по освоению дальнего космоса, в том числе пилотируемых, появится в Национальном космическом центре, который построят на территории Центра Хруничева в Москве, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
" (На территории центра появится) ситуационный центр, которого у нас до сих пор нет… в рамках создания ситуационного центра мы предлагаем создание центра управления полетами. Это не значит, что мы переносим ЦУП из Королева, но это будет "зеркало" королевского ЦУПа. Особенно это важно для принятия решений по развитию новых научных программ и лунной программы, освоению дальнего космоса. Это ЦУП под перспективные, в том числе и пилотируемые программы", — сказал Рогозин на презентации Национального космического центра.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр, который должен обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров для отрасли. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что национальный космический центр в Москве лучше всего сформировать на базе завода имени Хруничева.
Как пояснил Рогозин, новый центр позволит создать 20 тысяч рабочих мест для высококлассных специалистов ракетно-космической отрасли. При этом, по его словам, центр может начать работу уже через 3,5 года. Летом Рогозин уже сообщал о том, что на территории Центра Хруничева может быть создан научный кластер, в который переведут 35 тысяч сотрудников отрасли, а также откроют филиалы ведущих вузов. Кроме того, глава "Роскосмоса" рассказывал, что обсудит эту идею с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Новости Москвы , Дмитрий Рогозин , Сергей Собянин , Владимир Путин , ЦУП , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , Правительство Москвы , Москва
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