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Появилась новая версия аварии в Тушинском тоннеле 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Причиной аварии, произошедшей в Тушинском тоннеле в январе, могло стать отклонение от проекта при строительстве в 2000 году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу госучреждения «Канал имени Москвы».
Собеседники агентства назвали эти выводы предварительными.
Возможно, при строительстве третьей очереди тоннеля были допущены отклонения. Точную причину происшествия установит межведомственная комиссия, пока не закончившая свою работу.
Сейчас на аварийном участке дамбы одновременно идут работы по обследованию, проектированию и восстановлению. Работы планируется завершить до 15 апреля.
ТАСС отмечает, что третью очередь тоннеля под каналом на Тушинском участке построили для организации движения из города в область и съезда на улицу Свободы.
СМИ писали, что 10 января московский Тушинский тоннель залило водой из-за провала грунта на площади в 75 квадратных метров. Вода хлынула на проезжую часть. В момент происшествия машин в тоннеле не было.
Telegram-канал Mash уточнял, что речь идет о прорыве дамбы Канала имени Москвы: из-за скопившейся воды просел грунт, после чего дамба дала течь.
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Новости Москвы , Видео , ИТАР-ТАСС
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