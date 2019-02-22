Легендарная сталинская высотка разрушается

Знаменитое московское здание — высотка на Кудринской площади, разваливается прямо на глазах. Это одна из сталинских высоток, которая находится возле зоопарка у станции метро Баррикадная. Жильцы жалуются на работу боулинга, из-за которого, по их мнению, дом может вот-вот обрушиться. Пристройку, где и открыто заведение, построили около 30 лет назад, когда проводили ремонт высотки. С парадной стороны её не видно, она расположена с тыльной стороны на крыше кинотеатра «Пламя». Жители уверены, что постройка давит на фундамент легендарной высотки, из-за чего по стенам уже не первый год регулярно льётся вода, вымывающая цемент. Есть версия, что именно поэтому с фасада облетает облицовка. Смотрите видео и узнайте, что думает по этому поводу владелец боулинга.