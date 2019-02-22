В километре от Кремля упала автовышка 

21 февраля на Страстном бульваре в Москве упала автовышка. Инцидент произошёл всего в километре от Кремля. Движение на этом участке было заблокировано на несколько часов, но ни пешеходы, ни водители при падении автовышки не пострадали. Изначально предполагалось, что вышка оказалась в центре столицы для уборки снега и сосулек с кровли, но позже ГИБДД сообщило, что проводилась не уборка, а ремонт фасада дома. Также сотрудники инспекции заявили, что были повреждены два автомобиля, припаркованные на Страстном бульваре. На место происшествия прибыли экстренные службы и скорая помощь.