Самых очаровательных грызунов дегу показали на выставке столицы

Дегу часто называют белкой, хотя общего с привычным нам животным у этого зверька не так уж много: хвост с кисточкой на конце, блестящие глазки-бусинки да резвый нрав.

Выставка этих южноамериканских грызунов, которых москвичи охотно заводят в качестве домашних животных, прошла в Биологическом музее имени Тимирязева. Цель — выбрать самого достойного зверька: по экстерьеру, характеру, сообразительности. В общем, тот же конкурс красоты, только среди кустарниковых крыс.

Вообще-то, говорят специалисты, дегу с хорошей родословной от «дворняжки» отличить просто: уши у зверька всегда стоят торчком, без единой складочки, а загнутый хвост с кисточкой на конце касается центра макушки.

Пока посетители выставки знакомились с участниками, сами конкурсанты времени даром не теряли — усиленно крутили беговые тарелки и поедали лакомства. Некоторые даже клетки умудрялись самостоятельно открывать, чтобы прыгнуть на руки посетителям — такие они общительные.

Самым милым зверьком в итоге признали шестимесячного задорного дегусенка Денди. Среди взрослых самцов уверенную победу одержал Имир, выделяющийся своими внушительными размерами. Лучшей самочкой признали Звездочку: уж очень всем понравилось, как изящно красотка купалась в песке.

Вообще-то, у дегу свои стандарты красоты. Если зверек сияет голливудской улыбкой, не торопитесь восхищаться: это значит, что в его рационе не хватает кальция. У здорового взрослого зверька зубы ярко-оранжевые.

Этих забавных зверьков в шутку называют «метростроевцами» за способность рыть тоннели и соединять два участка с поразительной точностью. Дегу очень сообразительны: их можно научить раскладывать предметы в порядке убывания или возрастания. А если для дегу сделать маленькие грабельки, то умный зверек будет пододвигать к себе семечки и другие лакомства.

СПРАВКА

Дегу, или кустарниковая крыса, распространена на территории Боливии, Перу, Чили и Аргентины. Длина тела от 9 до 22 см, длина хвоста 65–105 мм. Весят от 100 до 500 граммов. Питаются травой, корой деревьев, листьями кустарников, семенами и корнями. Корм запасают в норах или закапывают в землю. Жары животные избегают: прямой солнечный свет может вызвать у них тепловой удар. В природе приносят потомство один (реже два) раз в год, с февраля по ноябрь. В неволе размножаются круглый год. Срок жизни — 7–8 лет.