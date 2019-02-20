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Новый объект культурного наследия появился в столице 

Вечерняя Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: mos.ru
Доходный дом начала XIX века на улице Трубная был включен в реестр объектов культурного наследия по приказу Департамента культурного наследия города Москвы.
— Это двухэтажное здание представляет собой типичный образец маломасштабной московской застройки второй половины XIX века, — отметили в пресс-службе Департамента.
Этот дом — важное здание, которое участвует в формировании исторического облика Москвы.
— Дом хорошо сохранил объем, планировку и декор фасадов, характерных для этого времени. Его фасады имеют крайне простое декоративное решение, основанное на приемах архитектуры позднего классицизма с элементами эклектики, — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Он добавил, что до сих пор не удалось понять, кто спроектировал здание. Дом теперь находится под охраной государства. Любые ремонтные и реставрационные работы в нем могут осуществляться только под контролем и после согласования Мосгорнаследия.
Дом на улице Трубная построили в два этапа. В 1810 году он был жилым, являясь главным домом небольшой городской усадьбы, и состоял из каменного первого этажа и деревянного мезонина. В 1860 году превратился в доходный дом. В нем появился второй этаж и галерея. В таком состоянии здание дошло до наших дней.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Москва
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