В Москве может появиться небоскреб-ракета

Ожидается, что здание будет расположено в районе улицы Мясищева.

По словам Рогозина, в настоящее время архитекторы предлагают разные варианты.

«Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса», — подчеркнул он.

Вместе с тем глава Роскосмоса добавил, что эскизная проработка здания уже ведется. При этом космический центр должен будет разместиться таким образом, чтобы не перекрывать вид жителям домов.

В частности, специалисты предлагают сделать одно высокое здание, внутри которого будет располагаться инженерно-конструкторское бюро.

«Оно должно восприниматься как символ Роскосмоса и будет построено в районе улицы Мясищева», — заявил Рогозин.