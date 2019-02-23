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В Москве может появиться небоскреб-ракета 

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Фото: Роскосмос
Ожидается, что здание будет расположено в районе улицы Мясищева.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах построить в Москве небоскреб-ракету для Национального космического центра. Ожидается, что здание появится на западе столицы.
По словам Рогозина, в настоящее время архитекторы предлагают разные варианты.
«Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса», — подчеркнул он.
Вместе с тем глава Роскосмоса добавил, что эскизная проработка здания уже ведется. При этом космический центр должен будет разместиться таким образом, чтобы не перекрывать вид жителям домов.
В частности, специалисты предлагают сделать одно высокое здание, внутри которого будет располагаться инженерно-конструкторское бюро.
«Оно должно восприниматься как символ Роскосмоса и будет построено в районе улицы Мясищева», — заявил Рогозин.
Создать Национальный космический центр Роскосмосу и правительству Москвы поручил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, которое состоялось 20 февраля.
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Новости Москвы , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос , Правительство Москвы , Москва
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