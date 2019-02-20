Набережная Москвы-реки в парке «Печатники» преобразилась

Парк «Печатники» — московский парк районного подчинения, расположенный на левом берегу Москвы-реки параллельно ул. Гурьянова. Он благоустроен, благодаря неравнодушным жителям, которые активно вносили свои предложения по обустройству зон отдыха.

Парк является официальным местом проведения государственных, городских и районных праздников, здесь регулярно проходят концерты, театральные представления, творческие встречи.

В 2014–2016 годах территория была благоустроена.

— При проведении благоустройства отремонтировано асфальто-бетонное покрытие, установлен садово-бортовой камень, обустроены дорожки и металлические ограждения, отремонтированы старые и устроены новые газоны, установлены новые опоры освещения, проложены дорожки, проложены велосипедные дорожки, высажены деревья, обустроена площадка для выгула собак, детские площадки оборудованы безопасным покрытием, — отметили в управе района Печатники.

Жители активно посещают зону отдыха, катаются на велосипедах, гуляют семьями по набережной.