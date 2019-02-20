В Новой Москве планируется возведение крупного центра экстремальных видов спорта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Спортивный комплекс будет построен около станции «Прокшино». Площадь объекта составит порядка 70 гектар. В спортивном центре будет расположен горнолыжный комплекс. Также планируется установка современного оборудования для других экстремальных видов спорта.
Ожидается, что строительством займется компания «А101». В том числе застройщик займется созданием подобия океанической курортной зоны общей площадью около 45 тысяч квадратных метров в 2019 году, сообщает РИА Новости.