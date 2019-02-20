Центр экстремальных видов спорта построят в Новой Москве

В Новой Москве планируется возведение крупного центра экстремальных видов спорта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Спортивный комплекс будет построен около станции «Прокшино». Площадь объекта составит порядка 70 гектар. В спортивном центре будет расположен горнолыжный комплекс. Также планируется установка современного оборудования для других экстремальных видов спорта.