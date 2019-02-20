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Москвичи попробуют имперские блины 

Мослента + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Гостям фестиваля «Московская Масленица» предложат совершить гастрономическое путешествие по времени и угостят блюдами дореволюционной кулинарии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сотрудника оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«На площадке фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади гости смогут совершить гастрономическое путешествие во времени и узнать, что и как готовили и чем угощали друг друга москвичи в конце XIX — начале XX веков. А помогут им в этом 25 исторических программ и творческих занятий на любой вкус» рассказал собеседник агентства.
Также горожане смогут принять участие в мастер-классах по разделке мяса и рыбы, научиться печь блины из кореньев, сбивать масло и узнать рецепты популярных в старину блюд.
В этом году Масленица начнется 4 марта и продлится до 10-го. После этого и до конца апреля у православных верующих начнется Великий пост.
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Новости Москвы , Еда
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