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В Москве завершили реставрацию легкоатлетического манежа МГУ 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: mos.ru
Завершилась реставрация легкоатлетического манежа 1957 года постройки на территории Московского государственного университета. Об этом говорится в сообщении на информационном портале правительства Москвы.
"Реставрация манежа началась в июне 2018 года. Специалисты полностью заменили покрытие кровли, в том числе ликвидировали аварийные участки, из-за которых происходили протечки. В подвале укрепили несущие конструкции, а также отреставрировали кирпичную кладку — в ней убрали все трещины", — говорится в сообщении.
Кроме того, на фасаде отреставрировали элементы декора, например каннелюры и карнизы. Внутри манежа полностью отремонтировали бетонный пол, на котором обустроена беговая дорожка.
Отмечается, что здание является объектом культурного наследия, поэтому все работы велись под контролем Мосгорнаследия.
Здание было возведено по проекту архитектора Александра Хрякова и инженера-конструктора Николая Никитина в 1952-1957 годах. Манеж, как и расположенный рядом стадион, открыли к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проводили в Москве в июле 1957 года.
В манеже есть беговая дорожка (в том числе для бега с препятствиями) и тренажеры. По полу спортивного зала проложена бетонная беговая дорожка с уклоном на повороте. А пол вестибюля выложен мозаичными плитами. На потолке можно увидеть декоративные элементы прямоугольной формы.
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Новости Москвы , Николай Никитин , Александр Хряков , МГУ , Mos.ru , Москва
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