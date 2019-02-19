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Почти 400 литров горячего чая раздали пассажирам закрытого участка Сокольнической линии 

Москва24 2 часа назад
Фото: москва/24
Московский метрополитен организовал раздачу горячего чая для пассажиров закрытого участка Сокольнической линии. Горячий напиток можно получить около станции МЦК "Локомотив".
"В период закрытия участка Сокольнической линии мы решили раздавать чай на станции "Локомотив" МЦК. За три дня мы раздали почти 400 литров горячего напитка", — сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе столичной подземки.
Сотрудники метро раздают чай с 08:00 до 19:00 с 16 по 24 февраля в период закрытия пяти станций Сокольнической линии в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
О временном закрытии участка пассажиров заранее проинформировали более 2,4 тысячи плакатов в метро и МЦК, а рядом с закрытыми станциями установили порядка 200 навигационных стоек.
"Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы.
Перерыв в работе станций метрополитен использует для уборки и замены шпал. Кроме того, специалисты обновляют перекрестный съезд на станции "Бульвар Рокоссовского". После открытия БКЛ пассажиропоток с "Комсомольской" перераспределится как минимум на 10 процентов.
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