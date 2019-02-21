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Московское метро в День защитника Отечества подарит мужчинам носки 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Московский метрополитен в День защитника Отечества подарит пассажирам мужского пола носки. Кроме того, в преддверии праздника в вестибюле станции "Маяковская" будет работать бесплатный барбершоп, где мужчины смогут сделать стильную укладку усов и бороды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.
"Мы решили поиронизировать над "традиционным" мужским подарком. 23 февраля на всех стойках "Живое общение" с 10 утра и до 17 вечера можно получить носки. Количество подарков и размерный ряд ограничены. Получить подарок смогут только мужчины", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, накануне праздника, 22 февраля, в вестибюле станции "Маяковская" будет работать бесплатный бербершоп, где специалисты создадут представителям сильного пола стильный образ.
"Мы также решили поздравить наших пассажиров-мужчин таким необычным образом. 22 февраля, накануне праздника, несколько часов для них будет бесплатно работать барбершоп на станции метро "Маяковская". Организовать стрижку в метро невозможно, но зато можно будет, например, сделать укладку бороды", — добавили в пресс-службе.
Барбершопы — это салоны исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, а также побриться.
День защитника Отечества отметят в России в субботу, 23 февраля. Этот праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
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Новости Москвы , Видео , Общество , ИТАР-ТАСС
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