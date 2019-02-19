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На ВДНХ пройдет флешмоб московских спасателей «Растопим лед» 

Москва меняется + ещё 2 1 час назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
23 февраля на ВДНХ пройдет флешмоб московских спасателей «Растопим лед». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«23 февраля 2019 г. на территории ВДНХ состоится VIII Флешмоб пожарных и спасателей, приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России. Проведение флешмоба на ВДНХ является инициативой столичных огнеборцев и уже стало доброй традицией московского пожарного братства. В день его проведения пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных вузов МЧС России выходят на лед в боевой одежде. Участников флешмоба ждет яркая развлекательная программа. На катке «Ракета» под зажигательную музыку развернется танцевальный флешмоб на льду, там же состоится динамичная пожарно-спасательная эстафета на коньках», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на ВДНХ пройдет выставка пожарно-спасательной техники, а также коллекция исторических пожарных касок.
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