На ВДНХ пройдет флешмоб московских спасателей «Растопим лед»

23 февраля на ВДНХ пройдет флешмоб московских спасателей «Растопим лед». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«23 февраля 2019 г. на территории ВДНХ состоится VIII Флешмоб пожарных и спасателей, приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России. Проведение флешмоба на ВДНХ является инициативой столичных огнеборцев и уже стало доброй традицией московского пожарного братства. В день его проведения пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных вузов МЧС России выходят на лед в боевой одежде. Участников флешмоба ждет яркая развлекательная программа. На катке «Ракета» под зажигательную музыку развернется танцевальный флешмоб на льду, там же состоится динамичная пожарно-спасательная эстафета на коньках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ВДНХ пройдет выставка пожарно-спасательной техники, а также коллекция исторических пожарных касок.