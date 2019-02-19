Движение по нескольким улицам в районе Гостиного двора перекроют 20 февраля

Движение по нескольким улицам у Гостиного двора перекроют 20 февраля, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы

В этот день пройдет выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Ограничения будут действовать с 5:00 до окончания мероприятия.

Перекрытия введут на участке улицы Ильинка от Старой площади до Красной площади, на участке Рыбного переулка от улицы Ильинка до Варварки. Движение перекроют по Большому Черкасскому переулку от Малого Черкасского до улицы Ильинка и по Малому Черкасскому переулку от Большого Черкасского до Новой площади.

С 10:00 до 13:00 из-за торжественного открытия памятной доски "Героям Советского Союза" перекроют Партизанскую улицу от Ярцевской до Молодогвардейской. Будет действовать полное перекрытие с пропуском наземного городского транспорта.