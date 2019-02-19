Спецтариф введут на Московской канатной дороге 24 февраля

24 февраля на Московской канатной дороге будет действовать специальный тариф "зритель" для тех, кто приехал на чемпионат Европы по сноукаякингу, сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

"Для зрителей организаторы подготовили специальную фан-зону. Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной", — говорится в сообщении.

Как уточняется, специальный тариф позволит за 250 рублей попасть на среднюю станцию от станций "Воробьевы горы" или "Лужники" и обратно.

Тариф будет работать 24 февраля с 16:00 до 21:00. Церемония открытия соревнований состоится в 19:00.

Снежный Каякинг — спуск с гор по заснеженной поверхности на специальных лодках-каяках.

Открытие фуникулера, связавшего Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября прошлого года. В запуске принял участие Сергей Собянин . Возить пассажиров Московская канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.

По основному маршруту Московской канатной дороги пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированных компанией Porsche Design Studio. Кабинки оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на английском, китайском, немецком и русском языках, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. Фуникулер рассчитан на перевозку до 1600 пассажиров в час.