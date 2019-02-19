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Названы самые развитые районы Москвы 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Тверской район лидирует в списке московских локаций, лучше всего обеспеченных инфраструктурой. Об этом свидетельствуют материалы агентства недвижимости Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
По подсчетам аналитиков, в Тверском районе сосредоточено почти три процента всех объектов инфраструктуры столицы — медицинских центров, магазинов, баров и ресторанов, спортивных и детских клубов и развлекательных комплексов.
Второе место рейтинга занял Басманный район (2,6 процента всех объектов инфраструктуры), тройку лидеров замыкает Пресненский район (2,5 процента). Для сравнения — последнее место в десятке досталось Хорошевскому району, показатель которого составляет 1,5 процента.
В список хорошо обеспеченных инфраструктурой локаций также попали следующие районы (в порядке убывания показателя): Хамовники, Даниловский, Таганский, Замоскворечье, Мещанский, Марьино.
Как отмечают эксперты, Тверской район не только самый развитый в городе, но и самый дорогой в топ-10 с точки зрения стоимости жилья. В среднем новый квадратный метр здесь стоит 793 тысячи рублей, квартира целиком — почти 90 миллионов рублей.
Осенью 2018-го москвичи назвали худшие для жизни районы города. Первое место в списке заняло Люблино. Респонденты отметили, что в местных дворах грязно, районные службы ЖКХ работают плохо — как и общественный транспорт, а качество люблинского воздуха оставляет желать лучшего. В тройку аутсайдеров также попали районы Кузьминки и Дмитровский.
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Новости Москвы , Общество , Социология , Lenta.ru , Москва
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