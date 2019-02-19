На 8 Марта в Москве ограничат продажу алкоголя

Данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий.

В дни празднования Международного женского дня в местах массовых мероприятий в Москве будет ограничена продажа алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

По словам собеседника агентства, с 8 по 10 марта в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепкого алкоголя в любой таре и прохладительных напитков в стеклянной таре. Магазинам, кафе и ресторанам, которые располагаются рядом с местами массового скопления людей, рассылаются рекомендации по ограничению реализации спиртных напитков.

«Контроль за соблюдением распоряжения осуществляется управами районов города», — отметил источник ТАСС.

Он отметил, что данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий. По словам собеседника агентства, такая мера в дни государственных праздников является традиционной.