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На 8 Марта в Москве ограничат продажу алкоголя 

ТК «Звезда» + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий.
В дни празднования Международного женского дня в местах массовых мероприятий в Москве будет ограничена продажа алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
По словам собеседника агентства, с 8 по 10 марта в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепкого алкоголя в любой таре и прохладительных напитков в стеклянной таре. Магазинам, кафе и ресторанам, которые располагаются рядом с местами массового скопления людей, рассылаются рекомендации по ограничению реализации спиртных напитков.
«Контроль за соблюдением распоряжения осуществляется управами районов города», — отметил источник ТАСС.
Он отметил, что данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий. По словам собеседника агентства, такая мера в дни государственных праздников является традиционной.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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