Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В семье Децла разгорелся новый скандал
В семье Децла разгорелся новый скандал

В Москве около станций метро откроют 11 новых парковок со шлагбаумами 

Москва24 3 часа назад
Фото: ТАСС
В 2019 году недалеко от ряда станций метро в Москве откроют 11 плоскостных парковок со шлагбаумами. Находиться они будут в радиусе 500 метров от станций подземки, а оплата будет согласно установленным тарифам. Больше всего парковок откроют у метро "Алтуфьево". Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе департамента транспорта.
Новые парковки появятся по следующим адресам:
Славянский бульвар, владение 13, корпус 1 (метро "Славянский бульвар");
Профсоюзная улица, рядом с ТЦ "Твин Плаза" (две парковки — участки № 1, 2; метро "Теплый стан");
улица Каспийская, владение 36а (метро "Царицыно");
Проспект Вернадского, владение 37, корпус 2 (метро "Проспект Вернадского");
Мячковский бульвар, владение 6 (метро "Братиславская"); Алтуфьевское шоссе, владение 86 (метро "Алтуфьево"); Алтуфьевское шоссе, владение 90 (метро "Алтуфьево"); Алтуфьевское шоссе, владение 92 (метро "Алтуфьево"); Алтуфьевское шоссе, владение 96 (метро "Алтуфьево"); Кировоградская улица, владение 17, корпус 1б (метро "Пражская").
На данный момент в городе открыты 123 городские плоскостные парковки со шлагбаумами, из которых 27 — перехватывающих, с общей вместимостью порядка 14 тысяч машино-мест. Парковки располагаются возле крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), вблизи культурных объектов, торговых центров и жилых кварталов. Цена парковки со шлагбаумами варьируется в зависимости от ее месторасположения и времени суток. Тарифы и адреса существующих парковок можно посмотреть на портале "Московский транспорт".
Москва24: последние новости
Движение на дублере Ленинского проспекта ограничат из-за строительства БКЛ "Картонная" битва и лазертаг: какие развлечения готовят парки 23 февраля Москвичи выбрали имя для рожденной на ВДНХ овечки
Комментарии3
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Армия Оружие
На Курилах объявлена «боевая тревога»
Армия
Квачков вышел из колонии
Происшествия
Россиян оправдали за драку из-за еды на «Поле чудес»
Общество
Чехия обвинила Москву в разжигании экстремизма
В мире Статьи
Полицейский потерял работу из-за видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение