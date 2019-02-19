В Москве около станций метро откроют 11 новых парковок со шлагбаумами

В 2019 году недалеко от ряда станций метро в Москве откроют 11 плоскостных парковок со шлагбаумами. Находиться они будут в радиусе 500 метров от станций подземки, а оплата будет согласно установленным тарифам. Больше всего парковок откроют у метро "Алтуфьево". Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

Новые парковки появятся по следующим адресам:

Славянский бульвар, владение 13, корпус 1 (метро "Славянский бульвар");

Профсоюзная улица, рядом с ТЦ "Твин Плаза" (две парковки — участки № 1, 2; метро "Теплый стан");

улица Каспийская, владение 36а (метро "Царицыно");

Проспект Вернадского, владение 37, корпус 2 (метро "Проспект Вернадского");

Мячковский бульвар, владение 6 (метро "Братиславская"); Алтуфьевское шоссе, владение 86 (метро "Алтуфьево"); Алтуфьевское шоссе, владение 90 (метро "Алтуфьево"); Алтуфьевское шоссе, владение 92 (метро "Алтуфьево"); Алтуфьевское шоссе, владение 96 (метро "Алтуфьево"); Кировоградская улица, владение 17, корпус 1б (метро "Пражская").

На данный момент в городе открыты 123 городские плоскостные парковки со шлагбаумами, из которых 27 — перехватывающих, с общей вместимостью порядка 14 тысяч машино-мест. Парковки располагаются возле крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), вблизи культурных объектов, торговых центров и жилых кварталов. Цена парковки со шлагбаумами варьируется в зависимости от ее месторасположения и времени суток. Тарифы и адреса существующих парковок можно посмотреть на портале "Московский транспорт".