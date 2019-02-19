Дополнительную полосу для разворота оборудуют на проспекте Вернадского

Дополнительная полоса для съезда и разворота может появиться неподалеку от дома 127 по проспекту Вернадского. Нововведение позволит автомобилистам безопасно осуществлять разворот с проспекта в сторону области и съезд на Ленинский проспект.

— Новая схема организации дорожного движения поможет увеличить пропускную способность проспекта Вернадского и обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения, — сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Во время работ, связанных с обустройством полосы, специалисты проведут ремонт существующего асфальтового покрытия и нанесут на него разметку. Рассматривается возможность установки ливневой канализации, передает Агентство городских новостей «Москва»

Уточняется, что после завершения работ прилегающая территория будет озеленена, а тротуары — отремонтированы.