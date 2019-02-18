В Москве появились первые подснежники

В «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ пробудились «вестники весны».

В социальных сетях «Аптекарского огорода» опубликованы фотографии первых московских подснежников. Цветы благодаря оттепели показали свои бутоны.

Как говорят специалисты Ботанического сада, подснежники рода Галантус нивалис (снежный), действительно проклюнулись, но их снова присыпало снегом. Впрочем, для этого вида первоцветов повторные заморозки, как оказывается, не страшны.

Они вполне способны переждать их, впадая в анабиоз и приостанавливая свое цветение. Зато, как только снова начнет пригревать солнце, они моментально проснутся и зацветут вновь.

— У нас представлено шесть видов подснежников, но Галантус нивалис начинает цвести в естественных условиях аж в конце января, — пояснил «Вечерке» Алексей Ретеюм, директор филиала «Аптекарский огород» Ботанического сада МГУ. — Он родом из более южных краев и произрастает на Кавказе, в Крыму и даже в субтропиках. У нас в диком виде в Подмосковье эти цветы не встречаются, но в коллекции сада присутствуют и появляются первыми, как только подтает снег. Причина столь раннего цветения подснежников в том, что в последнее время у нас меняется климат, и зимы прерываются оттепелями, причем довольно сильными и продолжительными, — заключил Ретеюм.

Сотрудники «Аптекарского сада» отмечают, что любители цветов смогут увидеть всю красоту первоцветов, в том числе и подснежников, в оранжереях на выставке «Репетиция весны», которая откроется в выходные.