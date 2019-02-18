Центры занятости столицы заработают по новым стандартам

Столичные центры занятости населения переезжают в здания многофункциональных центров «Мои документы». Об этом 18 февраля рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы

Первыми работать по новым стандартам начали в районах Лефортово и Нагорный. В центрах сотрудникам выделили несколько отдельных окон. На входе встречает приветливый персонал, помогают разобраться, взять номер для электронной очереди — все в соответствии с концепцией «искреннего сервиса».

— Служба занятости очень востребована среди горожан, поэтому она должна отвечать современным тенденциям, — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

Первый шаг — переезд. Второй — создание четырех флагманских центров «Моя работа», которые будут предоставлять расширенный спектр услуг.

— Они создаются для людей, которым нужна более широкая помощь, нежели просто подбор вакансии из базы, — пояснила Александрова. — Там человек сможет пройти тренинг, научиться составлять резюме и даже получить психологическую поддержку.

Кроме того, будет создан отдельный центр для молодежи, молодых мам и людей предпенсионного возраста.

— Чтобы все изменения были эффективными, наши коллеги из центров госуслуг разработали программу обучения, — добавила Александрова. — Ее пройдут все сотрудники центров занятости.

Переезд в офисы госуслуг будет удобен для жителей города. Теперь в одном месте можно найти работу и оформить все необходимые документы.

— У нас оказывается более 180 государственных услуг, также можно сделать фото на документы, ксерокопию, — подчеркнул заместитель директора, статс-секретарь ГБУ «Мои документы» Владимир Шахматов.

Преимущества работы по новым стандартам уже успели оценить и сами москвичи. Ольга Копылова пришла в Центр занятости в поисках работы.

— Я недавно приехала в столицу из Санкт-Петербурга, до этого работала учителем в школе и менеджером по персоналу, — рассказала она.

В связи с переездом Ольга теперь ищет новую работу. Хочет работать в большой компании по второй своей специальности.

— От посещения центра занятости у меня очень приятные впечатления, все быстро, персонал доброжелательный, видно, что хотят искренне помочь, — поделилась москвичка.

А вот у Веры Пичугиной ситуация оказалась сложнее. Много лет она работала в архиве проектного института, но пять месяцев назад попала под сокращение. С тех пор она ищет работу.

— Без высшего образования никуда не берут, я уже уборщицей готова пойти, но, как оказалось, и по этой профессии не так просто трудоустроиться, — рассказала Пичугина. — Спасает, что муж работает и пособие платят.

Тем не менее москвичка не отчаивается. Она уверена: работа скоро найдется.

СПРАВКА

По данным на конец января 2019 года, в Центре занятости населения официально зарегистрированы 27,1 тысячи безработных — это всего 0,41 процента от численности экономически активного населения Москвы. Отметим, что в столице один из самых низких уровней безработицы в Российской Федерации. В среднем люди находят работу за 2–3 месяца.