В усадьбе Люблино появится павильон для свадеб

Он появится на месте, где раньше ставили временный шатер, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Здание площадью около 200 квадратных метров появится на возвышенности рядом с дворцом Дурасова. С площадки открывается живописный вид на Люблинский пруд.

Здесь каждую весну устанавливали временный свадебный шатер, который убирали с наступлением холодов. В нем можно было зарегистрировать брак и устроить празднование.

Фасад здания облицуют декоративными панелями из лиственницы. Также предусмотрено панорамное остекление. Павильон будет выдержан в едином стиле со сценами и входными группами.

Уже подготовлен фундамент, началось возведение металлического каркаса. Затем рабочие приступят к внутренней и внешней отделке павильона.

Помимо свадеб, в павильоне можно будет проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия для гостей усадьбы.

Комплексное благоустройство усадьбы Люблино завершится в 2019 году. Будут оборудованы детские и спортивные площадки, вдоль берега Люблинского пруда построят просторную набережную.

В усадьбе реконструируют старую лодочную станцию с причалом, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.