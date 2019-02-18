Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Донецка прогремели три взрыва
В центре Донецка прогремели три взрыва

В усадьбе Люблино появится павильон для свадеб 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Он появится на месте, где раньше ставили временный шатер, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Здание площадью около 200 квадратных метров появится на возвышенности рядом с дворцом Дурасова. С площадки открывается живописный вид на Люблинский пруд.
Здесь каждую весну устанавливали временный свадебный шатер, который убирали с наступлением холодов. В нем можно было зарегистрировать брак и устроить празднование.
Фасад здания облицуют декоративными панелями из лиственницы. Также предусмотрено панорамное остекление. Павильон будет выдержан в едином стиле со сценами и входными группами.
Уже подготовлен фундамент, началось возведение металлического каркаса. Затем рабочие приступят к внутренней и внешней отделке павильона.
Помимо свадеб, в павильоне можно будет проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия для гостей усадьбы.
Комплексное благоустройство усадьбы Люблино завершится в 2019 году. Будут оборудованы детские и спортивные площадки, вдоль берега Люблинского пруда построят просторную набережную.
В усадьбе реконструируют старую лодочную станцию с причалом, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.
Москва24: последние новости
На западе Москвы произошло повреждение электрического кабеля В Москве в часть Дня защитника Отечества прогремит салют Около 300 тысяч пассажиров перевез компенсационный транспорт за выходные
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Поклонская написала стих Порошенко
Политика Украина
Курильский вопрос снова закрывается
Политика Азия
«До трагедии чуть-чуть»: Невзоров вступился за Друзя
Шоу-бизнес
В Москву вернутся морозы
Погода Новости Москвы
«Кошмар XXI века»: кто разваливает Евросоюз
В мире Европа
Виторган перестал спать после разрыва с Собчак
Шоу-бизнес
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Дрон-камикадзе показал, как уничтожит цель
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение