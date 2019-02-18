Центральный павильон проката в Парке Горького реконструируют

18 февраля стало известно о планах реконструировать центральный павильон проката в Парке Горького. Здание получит современный облик в стиле биотек.

В настоящее время павильон проката выглядит как типовая постройка времен 60-х годов прошлого века. Раньше подобные сооружения служили хозяйственным нуждам и помещениям под точки общественного питания. Перемены назрели, но павильон решили не сносить. Вместо этого здание получит современный привлекательный облик. На выбор дизайна повлияла близость Пушкинской набережной Москвы-реки. Это побудило авторов проекта взять за основу стиль биотек.

— Этот стиль призывает заимствовать облик домов и сооружений или отдельные его элементы в природе, — отметил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов. — Например, дома могут повторять по форме морскую волну, цветы лотоса, ракушку. Гладкие полуовальные стены павильона Парка Горького будут напоминать отшлифованный водой и временем речной камень.

По словам Сергея Кузнецова, при реализации проектов в стиле биотек используют натуральные материалы, металл и архитектурный бетон. Из здания откроется красивый вид на цветущую аллею благодаря стеклянным панорамным окнам. В обновленном павильоне посетители парка смогут взять в аренду спортивный инвентарь. Здесь же появятся кафе, камера хранения и уборные. Обновление начнут этой весной.