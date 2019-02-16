Комфортные пересадки: сколько ТПУ строят в Москве

За последние семь лет в городе появилось 63 пересадочных узла.

Москва продолжает реализацию проекта по интеграции метро, МЦК, железной дороги и наземного общественного транспорта. Сейчас ведется проектирование и строительство 96 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Среди них как небольшие, где можно сделать пересадку между двумя видами транспорта, так и крупные.

«За последние семь лет было построено 63 пересадочных узла. С линий метро можно было пересесть в 63 ТПУ, а теперь уже в 121», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас проектируется и строится около 30 крупных ТПУ.

ТПУ свяжут все виды городского транспорта в единую систему. Они обеспечат возможность делать комфортные пересадки на метро, МЦК, железнодорожный и наземный общественный транспорт, снизят нагрузку на городские магистрали и сделают поездки по Москве удобнее для жителей разных районов. Крупнейшими ТПУ станут «Петровско-Разумовская», «Лухмановская», «Аминьевское шоссе», «Рязанская».

Последний строят на базе станции «Нижегородская» Некрасовской ветки метро. Он свяжет Некрасовскую и Большую кольцевую линии подземки, Московское центральное кольцо и пути Горьковского направления Московской железной дороги. По словам Марата Хуснуллина, на данный момент это самый сложный участок Некрасовской линии.

Первый участок розовой ветки — от станции «Косино» до «Некрасовской» — планируют открыть в конце весны — начале лета. «Мы фактически завершили все основные работы по участку от „Косина“ до Некрасовской». Пришлось проводить дополнительные испытания. Ряд путей мы делаем с ветрозащитой, чтобы уменьшить при прохождении поездов воздействие шума на прилегающие дома», — добавил заммэра.

Полностью же Некрасовскую ветку планируют открыть в конце этого — начале следующего года. На ней расположатся восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».