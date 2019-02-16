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Поврежденный из-за оттепели асфальт ремонтируют в Москве 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Москве ведется полная инвентаризация асфальта из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова частые оттепели, изменения температуры серьезно влияют на состояние дорожного покрытия.
"Ремонт таких локальных повреждений ведется с использованием "литого асфальта", — сказал Бирюков.
Как уточняется, рабочие вырезают поврежденное покрытие, а после высушивания участка укладывают новый асфальт.
По словам Бирюкова, в каждом административном округе созданы по 3–4 мобильные бригады.
Ранее сообщалось, что дорожное покрытие в России начнут разрабатывать по методу объемного проектирования. Технологию, получившую название "Суперасфальт", включат в национальный ГОСТ.
Покрытие создадут с учетом климата и интенсивности транспортного потока в разных регионах. Это должно увеличить срок службы асфальта с пяти до 12 лет.
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